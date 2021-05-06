На Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного поранено

В ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення і знаходиться у важкому стані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook .

Повідомляється, що противник сьогодні в черговий раз порушив режим припинення вогню. Зокрема, було прицільно обстріляно українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Новотроїцьке.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, йому оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я - тяжкий.