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На Донбасі під обстрілом загинув ще один український військовий

Новость на русском → Донбас, Четвер 22 квітня 2021 12:24
На Донбасі під обстрілом загинув ще один український військовий Фото: Україна знову несе втрати на Донбасі(Andrew Burton / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 22 квітня, в ході загострення на Донбасі загинув ще один український військовий. Він отримав несумісне з життям поранення.

Про це в Facebook повідомив прес-центр Оперативно-тактичного угруповання"Північ".

Повідомляється, що боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.

"Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання "Північ" висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що додаткові заходи по контролю режиму припинення вогню на Донбасі повинні погодити до 28 квітня. Їх винесуть на затвердження Тристоронньої контактної групи.

Тим часом, моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила, що бойовики розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу.

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