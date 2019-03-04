На Донбасі при обстрілі загинув український військовий

Бойовики з ранку здійснили кілька мінометних обстрілів

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе утром 4 марта погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Максима Прауты.

Сообщается, что с утра противник выпустил несколько мин на Луганском направлении в районе Зайцево. На Донецком направлении зафиксировали четыре обстрела, наиболее длительными и мощными стали обстрелы в районе Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, возле населенного пункта Пески противник вел огонь из минометов и крупнокалиберного пулемета.

"В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя", - отметил Праута.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе ранен один украинский военный.

Отметим, президент Петр Порошенко, объявил, что с 1 апреля украинским военным в зоне операции Объединенных сил на Донбассе повысят доплаты. По его словам, доплата на первой линии повысится на 2 тыс. гривен, таким образом, минимальная доплата составит 12 тыс. гривен.