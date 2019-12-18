ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі під обстрілами загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 07:26
На Донбасі під обстрілами загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу зафіксовано 7 порушень режиму тиші

На Донбасі під обстрілами збройних формувань Російської Федерації минулої доби, 17 грудня, загинув український військовослужбовець. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

За добу зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

Обстріли велися поблизу Новолуганського - двічі, також два рази неподалік Кримського, біля Травневого, в районі населеного пункту Широкине, біля Мар'їнки.

"Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазаначили в ООС.

На Донбасі під обстрілами загинув український військовий

Нагадаємо, за даними ООС, втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи. Зокрема, 22 бойовики були ліквідовані, ще 22 - санітарні втрати противника.

Разумков: розширення мандату ОБСЄ припинить вогонь на Донбасі На Донбас з Росії приховано перемістили колону військової техніки, - ГУР
Новини України ООСДонбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся