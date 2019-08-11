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На Донбасі під обстрілами загинув Нацгвардієць та поранений військовий ЗСУ

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 07:20
На Донбасі під обстрілами загинув Нацгвардієць та поранений військовий ЗСУ
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики порушили режим безстрокового перемир'я 13 разів

На Донбасі протягом минулої доби, 10 серпня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинув один боєць Національної гвардії та отримав поранення ще один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися у районі населених пунктів Пищевик, Гнутове, Лебединське, Авдіївка, Опитне, Світлодарськ, Луганське, Катеринівка, Новолуганське.

"Учора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - зазначили в ООС.

Що стосується ситуації на Донбасі від початку поточної доби, 11 серпня, обстрілів українських позицій станом на 7:00 не зафіксовано.

 

Нагадаємо, нещодавно посольство США закликало Російську Федерацію вивести своїх військових з України, щоб покласти край конфлікту на Донбасі.

На Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії Бойовики на Донбасі обстрілюють сили ООС з гранатометів
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