На Донбасі з початку доби загинув військовий, п'ятеро поранені, ще у одного бойова травма

На Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п'ятеро поранені, ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Протягом неділі бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойове ураження, підкреслили в штабі.

Під час ворожих обстрілів українських позицій поранені три українських військових. Підрозділи Об'єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь супротивнику. Втрати ворога уточнюються. Зокрема, три обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме неподалік Опитного, Авдіївки. Один обстріл противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поруч з н.п. Хутір Вільний - з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в результаті ворожого обстрілу поблизу прифронтової Мар'їнки сталася пожежа, яка спричинила пошкодження опорного пункту українських військових.