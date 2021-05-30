На Донбасі з початку дня два обстріли: бойовики били з гранатометів і мінометів

На Донбасі з початку 30 травня зафіксували два обстріли українських позицій з боку окупантів. Вогонь вівся з мінометів, гранатометів, станкових кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Недалеко від населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У цьому ж напрямку окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з використанням ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Відзначається також, що українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення і передала дані СММ ОБСЄ.
Нагадавши, у районі Донецького аеропорту знову чути вибухи. Спостерігачі ОБСЄ розповіли про порушення на Донбасі за 28 травня.
Раніше повідомлялося, що бойовики стріляють по інфраструктурі на Донбасі з протитанкових ракетних комплексів. Цього ж дня внаслідок обстрілів поранили українського воїна.