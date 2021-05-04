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На Донбасі мирний житель підірвався на кладовищі і загинув

Автор: РБК-Україна

У Донецькій області мирний житель під час прибирання на кладовищі підірвався на вибуховому пристрої. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що чоловік з дружиною прибирали могили на кладовищі у Верхньоторецькому поблизу лінії зіткнення.

"Під час робіт стався вибух, в результаті якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. Зараз всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими", - йдеться в повідомленні.

На місце також направлені вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Серед українських військових втрат не було.

Зазначимо, як заявляв віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, щільність мін на Донбасі вища, ніж у будь-якій точці світу. З розмінуванням цих територій своїм бюджетом Україна не впорається.

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