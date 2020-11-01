На Донбасі фальсифікують дані про народжуваність і смертність, - Малюська

Фото: Денис Малюська (radiosvoboda)

На окупованих територіях Донбасу так звані "чиновники" фальсифікують дані про смерть і народження. Таким чином вони хочуть неправомірно переоформляти нерухомість і отримувати допомогу.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому він зазначив, що вірогідно перевірити це неможливо.

"Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості докладно і з надійністю перевірити документи, що подаються на реєстрацію та відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократична система.

"Для подачі позовів необхідно сплатити мито. Причому мова йде про кілька мільйонів. А у нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", - сказав Малюська.

Раніше стало відомо, що через порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціювала термінове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня бойовики завдали прицільний вогонь по позиціях українських військових поблизу Водяного. В результаті загинули двоє українських військових.