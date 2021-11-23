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На Донбасі двоє військових отримали поранення: окупанти застосовували міномети та гранатомети

Автор: Наталья Скороход

Окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли позиції українських військових за минулу добу, 22 листопада. В результаті цих обстрілів два бійці отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За минулу добу бойовики три рази застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями.

Вони обстріляли позиції наших військових в напрямку Попасної з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, в бік Причепилівки російські найманці двічі двічі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Лебединського окупанти два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру.

Біля Кам'янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів 82-го калібру. А в районі Павлополя противник застосовував великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В результаті цих обстрілів одразу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Стан здоров'я одного з их важкий.

"Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий", - повідомили в ООС.

Також наголошується, що наші бійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли село в Луганській області з мінометів. В результаті пошкоджено будинки, лінія електропередач, транспортний засіб.

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Донбас