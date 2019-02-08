На Донбасі за день загинув український військовий

Бойовики обстріляли позиції українських військових вісім разів

На Донбассе за день, 8 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военных восемь раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник один раз применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка. Вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе Хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки 7 февраля боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В районе Золотого Луганской области патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.