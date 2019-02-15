На Донбасі за день загинув український військовий

Ще двоє військових отримали поранення

На Донбассе за день, 15 февраля, боевики обстреляли позиции украинских войск восемь раз, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что пять раз боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка, из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников шесть раз из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка, из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее, из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-1; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Хутор Вильный, из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Папасная.

Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Напомним, с начала суток, 15 февраля, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, а двое были ранены.