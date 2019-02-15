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На Донбасі за день загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    15.02.2019 - 18:35
На Донбасі за день загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ще двоє військових отримали поранення

На Донбасі за день, 15 лютого, бойовики обстріляли позиції українських військ вісім разів, в результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що п'ять разів бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти двічі обстріляли позиції наших захисників із протитанкового ракетного комплексу в районі міста Мар'їнка, з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Кам'янка.

В смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників шість раз з мінометів калібру 120 мм - в районі населеного пункту Новоолександрівка, з мінометів калібру 82 мм - поблизу селища Нижнє, з мінометів калібру 82 мм - поблизу селища Золоте-1; з мінометів калібру 82 мм - в районі населеного пункту Хутір Вільний, з станкових гранатометів різних систем і зенітної установки ЗУ-23-2 - біля селища Золоте-4; з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у районі міста Папасная

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення.

Нагадаємо, з початку доби, 15 лютого, на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув, а двоє були поранені.

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