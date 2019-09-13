На Донбасі в четвер зафіксовано 23 обстріли, загинув військовий

Впродовж минулої доби, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один військовослужбовець зі складу Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових. При цьому застосовувалося заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 80-го та 120-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї були обстріляні підрозділи Об'єднаних сил в районі населених пунктів Пищевик, Водяне, Новогнатівка, Верхньоторецьке, Авдіївка, Гнутове, Лебединське, Широкине, Зайцеве, Новгородське, Кримське, Луганське, Майорськ.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку п'ятниці, 13 вересня, на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Противник обстріляв зі стрілецької зброї українські позиції поблизу Новотроїцького та з мінометів калібру 82 мм позиції в районі Зайцевого. Від початку поточної доби втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення ООС під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії. Обставини загибелі військового наразі встановлюються. На місці працює робоча група.