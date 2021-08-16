На Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети і кулемети

Бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню за минулу добу, 15 серпня. Вони обстрілювали позиції наших воїнів з гранатометів і кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.