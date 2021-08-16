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На Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети і кулемети

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 08:09
На Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети і кулемети Фото: бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню за минулу добу, 15 серпня. Вони обстрілювали позиції наших воїнів з гранатометів і кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Також в районі Катеринівки бойовики застосовували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"На обстріли противника наші військові відкривали вогонь", - уточнили в Міноборони.

Про бойові втрати в лавах наших воїнів не повідомляється.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі застосовують артилерію та іншу зброю, обстрілюючи наших військових. В результаті двоє бійців отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення. ОБСЄ помітила танки, гаубиці та БМП окупантів.

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