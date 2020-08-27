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На Донбасі бойовики страляли біля Мар’їнки

Автор: РБК-Україна

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

На Донбасі 26 серпня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки.

"Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

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Від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Нагадаємо, у командуванні ООС відзвітували за місяць перемир'я на Донбасі.

Також повідомлялося, що 25 серпня в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

Пізніше в командуванні ООС розповіли подробиці підриву військових та про їх стан.

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