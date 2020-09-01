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На Донбасі бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки

Автор: Надія Собенко

На Донбасі 31 серпня зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Внаслідок ворожих пострілів бойових втрат серед українських військових не було.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці фронту поблизу Водяного.

Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки.

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"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 01 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 серпня на Донбасі військовослужбовці зафіксували два обстріли з боку бойовиків.

Також повідомлялося, що з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.

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