На Донбасі бойовики стріляли поблизу Кримського, поранений військовий

Обстріл вівся з автоматичного гранатомету
На Донбасі 27 липня бойовики один раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримав український військовий. Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що противник здійснив обстріл з автоматичного гранатомету у районі Кримського.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Збройні сили України протягом минулої доби дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що у Єнакієве (Донецька область) чоловік дістав поранення внаслідок підриву трактора ймовірно, на протитанковій міні.
РБК-Україна писало, що 26 липня, збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню і втрат з української сторони не було.