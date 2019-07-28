На Донбасі бойовики стріляли поблизу Кримського, поранений військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріл вівся з автоматичного гранатомету

На Донбасі 27 липня бойовики один раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримав український військовий. Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник здійснив обстріл з автоматичного гранатомету у районі Кримського.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Збройні сили України протягом минулої доби дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у Єнакієве (Донецька область) чоловік дістав поранення внаслідок підриву трактора ймовірно, на протитанковій міні.

РБК-Україна писало, що 26 липня, збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню і втрат з української сторони не було.