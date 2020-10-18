На Донбасі бойовики стріляли з гранатометів поблизу Водяного та Авдіївки

На Донбасі 17 жовтня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли з гранатометів різних систем.

Крім того, на Приазов'ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, в районах населених пунктів Харчовик і Широкине зафіксовані прольоти двох безпілотників бойовиків типу "Квадрокоптер".

БПЛА противника були придушені засобами радіоелектронної боротьби ЗСУ.

З початку поточної доби, 18 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 16 жовтня бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день.