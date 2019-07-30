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На Донбасі бойовики застосували гранатомети

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 20:04
На Донбасі бойовики застосували гранатомети
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат з української сторони не було зафіксовано

На Донбасі, сьогодні, 30 липня в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Як повідомляється, поблизу Луганського за напрямом Нижнього Лозового бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців з гранатометів різних систем.

"З початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушують заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться в повідомленні.

Втрат з української сторони не було зафіксовано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за минулу добу, 29 липня, український військовий отримав поранення, підірвавшись на невідомому вибуховий пристрій, встановленому диверсантами. У той же час збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Крім того, бойовики вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли КПВВ "Маріїнка" в зоні проведення операції Объедиденных сил.

На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб На Донбасі бойовики з початку доби здійснили один обстріл позицій ВСУ
Теми: Новини ООС
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