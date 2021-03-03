На Донбасі бойовики застосували безпілотник і стріляли з гранатометів, втрат немає

На Донбасі за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Також з початку поточної доби противник відкрив прицільний вогонь з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів по українських позиціях.

Так, вчора поблизу селища Жовте, що недалеко від Щастя, зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Він вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим "тиші".

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів", - повідомили в штабі.

Втрат серед українських військових немає.