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На Донбасі бойовики застосували безпілотник і стріляли з гранатометів, втрат немає

Новость на русском → Донбас, Середа 03 березня 2021 08:45
На Донбасі бойовики застосували безпілотник і стріляли з гранатометів, втрат немає Фото: українські військові (president.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Також з початку поточної доби противник відкрив прицільний вогонь з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів по українських позиціях.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, вчора поблизу селища Жовте, що недалеко від Щастя, зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. Він вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим "тиші".

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів", - повідомили в штабі.

Втрат серед українських військових немає.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці лютого на Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув 19-річний військовий.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

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