На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів

У штабі ООС зазначають, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ і обстрілюють наших військових.

У районі Водяного біля Донецька окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Також недалеко від селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, сьогодні з ранку було зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

В результаті вчорашніх і сьогоднішніх обстрілів втрат серед бійців ЗСУ немає. На обстріли бойовиків українські війська відкривали вогонь у відповідь.