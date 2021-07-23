На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських воїнів за минулу добу, 22 липня і продовжили обстріли з ранку. Вони обстрілювали наших військових з мінометів і гранатометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
У штабі ООС зазначають, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ і обстрілюють наших військових.
У районі Водяного біля Донецька окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Також недалеко від селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, сьогодні з ранку було зафіксовано ще одне порушення режиму припинення вогню.
"Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.
В результаті вчорашніх і сьогоднішніх обстрілів втрат серед бійців ЗСУ немає. На обстріли бойовиків українські війська відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, що ОБСЄ зафіксувало понад сто порушень режиму припинення на Донбасі 21 липня. Найбільше їх було в районі Майорська та Попасної.
Раніше повідомлялося, що погіршилася ситуація в зоні розведення сил в районі Золотого. Там фіксують все більше порушень, включаючи застосування важкої зброї.