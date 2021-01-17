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На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції з гранатомета

Автор: Роман Тверденко

У неділю, 17 січня, проросійські бойовики один раз обстріляли позиції українських військових. Бойових втрат серед особового складу немає.

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Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстріл стався біля Широкиного. Бойовики стріляли з станкового протитанкового гранатомета. Загиблих і поранених серед українських військових немає.

Вранці в неділю повідомлялося, що за добу, 16 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані чотири випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

Раніше ЗМІ так званих "ДНР/ЛНР" повідомили про передачу Україні полонених в односторонньому порядку. Серед них нібито жінки, літні люди і люди, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав цю ситуацію спробою Росії ухилитися від домовленостей.

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