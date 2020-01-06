На Донбасі бойовики обстріляли сили ООС з гранатометів та кулеметів

Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових у понеділок, 6 січня, з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Вказано, що сили ООС не відкривали вогонь у відповідь.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 дня зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11:35 з напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначається у повідомленні Міноборони.

Сказано також, що бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає.

Нагадаємо, 5 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Так, за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 січня у зоні проведення ООС на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці і були доставлені до медичного закладу.

Крім того, під час святкування Нового року бойовики на Донбасі спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка.