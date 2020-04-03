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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів і мінометів

Новини » Надзвичайні події     03.04.2020 - 13:30
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів і мінометів
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики чотири рази порушували режим "тиші"

З початку поточної доби, 3 квітня, бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили на брифінгу в Міністерстві оборони.

Повідомляється, що бойовики вели обстріл з мінометів, гранатометів і великокаліберного кулемета позицій операції Об'єднаних сил поблизу Новотошковского, Горіхового, Красногорівки і Павлополя.

"На Луганському напрямку противник випустив 26 хв 120-го калібру з опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошковское. 6 хв 120-го калібру та 5 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ у Горіхового. Тут же лунав ворожий станковий протитанковий гранатомет. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 20 хвилин зі станкового протитанкового гранатомета і кулемета великого калібру обстрілювали українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі Красногорівки. А в період з 7.45 до 9.15 з боку Соснівського випустили 43 міни 82-го калібру по захисникам Павлополя.

Втрат серед українських військових з початку доби немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 11 обстрілу позицій Об'єднаних сил на Донбасі, шість з яких - з застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що бойовики використовують глобальну загрозу поширення коронавіруса для ескалації ситуації на Донбасі.

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