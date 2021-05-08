На Донбасі бойовики обстріляли бійців ООС із великокаліберних кулеметів та гранатометів

З початку цієї доби на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Бійців Операції об'єднаних сил обстріляли із великокаліберних кулеметів та гранатометів.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ... Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - поінформували у прес-центрі.

У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 - зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Новгородське бойовики здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

"Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 7 травня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

Як писало РБК-Україна, в суботу в військовому госпіталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Він отримав поранення 28 квітня на Донбасі.

Так, 7 травня стало відомо, що у львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко: 9 квітня він отримав кульове поранення у голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.