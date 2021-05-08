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На Донбасі бойовики обстріляли бійців ООС із великокаліберних кулеметів та гранатометів

Автор: Юлія Струк

З початку цієї доби на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Бійців Операції об'єднаних сил обстріляли із великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

"Російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню", - сказано у повідомленні.

Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Неподалік селища Новгородське бойовики здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Біля Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 - зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ... Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, протягом 7 травня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

Як писало РБК-Україна, в суботу в військовому госпіталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Він отримав поранення 28 квітня на Донбасі.

Так, 7 травня стало відомо, що у львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко: 9 квітня він отримав кульове поранення у голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.

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