На Донбасі бойовики напали на групу саперів, один зник безвісти

На Донбасі групу саперів під час виконання бойового завдання атакували бойовики, один з військовослужбовців зник безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що український інженерний підрозділ був атакований диверсійно-розвідувальною групою противника у складі дев'яти бойовиків. В ході бою українські військовослужбовці інтенсивним та зосередженим вогнем відбили атаку противника. За попередніми даними, під час вогневого зіткнення двох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

Для прикриття відступу своєї групи противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

"На жаль, під час обстрілу зник безвісти один з військовослужбовців саперної групи. Пошукові заходи тривають", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що від початку доби, 28 травня, станом на 18:00, незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, було поранено одного військового.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 27 травня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, що змусило українських військових відповідати на обстріли.