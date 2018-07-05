На Донбасі бойовики з гранатометів і кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ

Бойовики сьогодні шість разів порушили "хлібне перемир'я"

На Донбасі 5 липня бойовики продовжували порушувати встановлений "хлібне перемир'я", обстрілявши шість разів позиції Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що сьогодні російські окупаційні війська шість разів відкривали провокаційний вогонь по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Озброєння і військова техніка, заборонені мінськими домовленостями, не застосовувалися.

Так, на Луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу населеного пункту Кримське зі стрілецької зброї і гранатометів.На Світлодарському напрямку противник вів вогонь з підствольних гранатометів.

Також на Горлівському напрямку позиції ЗСУ у Південного були обстріляні з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях поблизу Водяного.

Наголошується, що втрат серед наших військовослужбовців в результаті обстрілів немає.

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 4 липня 2018 року поранені чотири українських військовослужбовців.