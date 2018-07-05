Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі бойовики з гранатометів і кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 18:43
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики сьогодні шість разів порушили "хлібне перемир'я"

На Донбасі 5 липня бойовики продовжували порушувати встановлений "хлібне перемир'я", обстрілявши шість разів позиції Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що сьогодні російські окупаційні війська шість разів відкривали провокаційний вогонь по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Озброєння і військова техніка, заборонені мінськими домовленостями, не застосовувалися.

Так, на Луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу населеного пункту Кримське зі стрілецької зброї і гранатометів.На Світлодарському напрямку противник вів вогонь з підствольних гранатометів.

Також на Горлівському напрямку позиції ЗСУ у Південного були обстріляні з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях поблизу Водяного.

Наголошується, що втрат серед наших військовослужбовців в результаті обстрілів немає.

Нагадаємо, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 4 липня 2018 року поранені чотири українських військовослужбовців.

На Донбасі поранення отримали двоє українських військових, - ООС Бойовики збільшили кількість безпілотників на Донбасі, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся