На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли Луганське

Проти чотири рази обстріляв позиції ООС

На Донбассе в течение текущих суток, 14 марта, противник четыре раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский огонь вблизи поселка Травневое. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли населенный пункт Луганское. Из минометов калибра 82 мм зафиксирован обстрел возле села Екатериновка.

Потерь среди украинских защитников нет. Наши подразделения дали ответ противнику. Уничтожено боевую машину пехоты противника. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Напомним, беспилотный летательный аппарат "Фантом-4" незаконных вооруженных формирований был сбит возле населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области.

Добавим, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение суток по состоянию на утро 14 марта двое украинских военных получили ранения.