На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли Луганське

Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Проти чотири рази обстріляв позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 14 березня, противник чотири рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли населений пункт Богданівка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксований ворожий вогонь поблизу селища Травневе. З станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли населений пункт Луганське. З мінометів калібру 82 мм зафіксовано обстріл біля села Катеринівка.

Втрат серед українських захисників немає. Наші підрозділи дали гідну відповідь супротивнику. Знищено бойову машину піхоти противника. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

Нагадаємо, безпілотний літальний апарат "Фантом-4" незаконних збройних формувань був збитий біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.

Додамо, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом доби станом на ранок 14 березня двоє українських військових отримали поранення.