На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

У середу, 15 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували для здійснення провокаційних обстрілів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Прицільним вогнем Об'єднані сили перешкодили ворогові реалізувати свої злочинні цілі", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснили обстріл біля Кримського та поблизу міста Попасна.

"Активно діючи в обороні, наші захисники уникнули втрат від ворожих обстрілу. На всі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем з опорних пунктів противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили дев'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, в Донецькій області на полігоні під час проведення планових стрільб вибухнув міномет, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення.