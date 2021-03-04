На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу" за добу, застосовували гранатомети

Так, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов'ї. З станкових протитанкових гранатометів здійснили кілька неточних пострілів поблизу Водяного, що поблизу Донецька. Неподалік Кам'янки обстріляли позиції українських військових із стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Причепиловка противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу кульове поранення отримав український військовий.

"Захисника доставлено у лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний", - зазначили в штабі.

На обстріл бойовиків українські військові відповідали вогнем. Також українська сторона повідомила про факти порушення "тиші" представників ОБСЄ.

"Основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню", - заявили військові.

У штабі додали, що в деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу нібито через обстріл з боку ЗСУ.

"Це свідчить про широке використання противником маніпулювань і спотворення інформації для досягнення їм своїх цілей", - пояснили в ООС.

З початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

"Вранці, в районі Водяного, що недалеко від Донецька, противник зробив кілька пострілів в напрямку українських захисників, застосувавши 120 мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь в напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - додали в штабі.