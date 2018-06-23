На Донбасі бойовик погрожував зброєю місії ОБСЄ

Патруль ОБСЄ помітив свіжі рови із протитанковими мінами на дистанційному управлінні

На непідконтрольній українському урядові території Донбасу у населеному пункту Петрівське озброєний бойовик погрожував Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) та не дозволив патрулям проїхати далі на окуповану територію. Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що інцидент трапився у п'ятницю, 22 червня близько11:20. Патруль СММ у складі шести співробітників Місії на двох броньованих автомобілях прямував на схід через Петрівське дорогою, якою спостерігачі востаннє користувалася 20 лютого 2018 року.

"Приблизно за 10 метрів на схід від перехрестя в селі перший автомобіль проїхав через свіжовикопаний, проте добре прихований рів, розташований поперек дороги і заповнений щебнем. Тоді на північному кінці рову, орієнтовно за 1 метр від дороги спостерігачі помітили в невеликому заглибленні підозрілий предмет, який був наполовину засипаний щебнем. Перший автомобіль патруля СММ одразу ж зупинився на відстані близько 5 метрів на схід від предмета, а другий - приблизно за 10 метрів на захід від нього на перехресті. За оцінкою спостерігачів, це була протитанкова міна ТМ-62 з проводом дистанційного управління", - повідомили в ОБСЄ

Предмет знаходився та за 500 метрів на схід від східного краю ділянки розведення. У той час як спостерігачі обмірковували можливість безпечного відходу від міни, зі східного напрямку до першого автомобіля СММ підійшов озброєний автоматом (АК-74) член збройних формувань з ознаками сп’яніння.

"Він сказав спостерігачам негайно залишити цей район, додавши, що далі на схід їх не пропустять. Незважаючи на те, що команда СММ вказала йому на наявність міни, він не дозволив першому автомобілю поїхати в східному напрямку", - повідомила СММ.

Повідомляється, що на перехресті, покидаючи цей район, члени патруля Місії бачили інші заповнені щебнем рови, розташовані поперек дороги, а також провід дистанційного управління, Патруль СММ благополучно повернувся на базу в Донецьку і повідомив про.

Нагадаємо, місія ОБСЄ за минулий тиждень зафіксувала 7,4 тис. випадків порушення режиму тиші на Донбасі.