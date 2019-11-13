На Донбасі блокували переміщення майже 3 млн готівки через лінію розмежування

Оперативники Державної фіскальної служби (ДФС) України блокували незаконне переміщення мільйонів готівки через лінію розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що припинено дві спроби ввезення з непідконтрольної території значних сум готівки військовослужбовцями прикордонної служби на КПВВ "Станиця Луганська".

Так, під час огляду речей мешканця Луганської області 1985 року народження, який пішки здійснював перетин КПВВ з міста Луганська до Станиці Луганської, у прихованому подвійному дні рюкзака виявлено 2 млн гривень.

Цього ж дня, інший 43-річний мешканець Луганської області спробував з уникненням контролю перенести через КПВВ з непідконтрольної території ще 745 тис. гривень готівки.

Фото: вилучена готівка (facebook.com/pressjfo.news)

В обох випадках, для прийняття рішення згідно чинного законодавства, про ці факти невідкладно поінформовано співробітників СБУ та відділ національної поліції Головного управління Національної поліції у Луганській області.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 29 жовтня вступив в силу новий порядок перетину лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях (ОТ) в Донецькій і Луганській областях.