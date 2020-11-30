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На Донбасі агент "ДНР" намагався здійснити теракт

Автор: Игорь Литвиненко

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли терористичний акт. Місцевий житель за завданням так званого "Міністерства держбезпеки ДНР" намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

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Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об'єкті, привести в бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух повинен був дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і залякати населення", - повідомили в СБУ.

Чоловік, що планував теракт, затриманий. Йому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 кк України ("створення терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Фото: затримання чоловіка, який готував теракт (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що щотижня в країні закладаються вибухівки та здійснюються спроби терактів.

Також повідомлялося, що у вересні агент ФСБ намагався підірвати стратегічний об'єкт в Україні та готував вбивства військових.

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