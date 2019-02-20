Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств, - Порошенко

Порошенко підкреслив, що РФ окупувала 7% території України

Президент Петр Порошенко заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств. Об этом он сказал в ходе своего выступления на дебатах на Генассамблее ООН, сообщает РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что РФ оккупировала 7% территории Украины.

"Сначала РФ захватила Крым, затем превратила Донбасс в поле боя, а дальше распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря и Керченский пролив. Почти 7% территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей, сейчас оккупированы... В течение пяти лет Москва продолжает направлять регулярные вооруженные силы и наемников на Донбасс. Донбасс в буквальном смысле превратился в конвейер для российской машины убийств", - заявил он.

Президент также назвал число погибших из-за вооруженной агрессии России.

"Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы БУК", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не существует кризиса в Украине, а есть продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны России против нашего государства.

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