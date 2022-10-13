На Донбассе погиб гражданин США, - Госдеп

Гражданин Соединенных Штатов недавно погиб в восточной части Донбасса. Причин его смерти пока не раскрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США, которое приводит CNN .

"Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю необходимую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - рассказал сотрудник Госдепа.

По словам чиновника, семью погибшего уже проинформировали о происшествии.

Напомним, ранее стало известно, что гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий в Украине 15 мая.

Также мы писали, что посольство США в Киеве призывает американцев выехать из Украины, когда это будет безопасно. Такой призыв был сделан из-за массированных российских атак по Украине.

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