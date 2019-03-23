На Донбасі за добу один український військовий загинув, один поранений

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків протягом останньої доби, 22 березня, загинув один український військовий та ще один дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів ООС, при цьому п'ять разів застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 88 мін.

Велися обстріли у смузі відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ" у районі населених пунктів Водяне, Новомихайлівка, Новоолександрівка, Новозванівка, Золоте-1.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді", - зазначили в ООС.

Щодо втрат бойовиків, то за даними розвідки вогнем у відповідь трьох окупантів було ліквідовано та п'ятьох поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - додали в прес-центрі.

Нагадаємо, за даними представника України у Тристоронній контактній групі Євгена Марчука, від початку запровадження режиму тиші на сході України відбулось 60 обстрілів позицій Збройних сил України бойовиками.