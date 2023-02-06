RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Донбассе мужчина бросил гранату в продавца возле магазина: есть погибший и раненые

Фото: В Донецкой области мужчина бросил гранату у продавца возле магазина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 6 февраля, в Красногоровке (Донецкая область) мужчина бросил гранату в сторону продавца молочной продукции. В результате один человек погиб, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

У магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем. Мужчина обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не удовлетворившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

"В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчину задержали и решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам.

Напомним, что правоохранители в Днепре задержали военнослужащего, который бросил гранату в их сторону, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДонецкая областьгранатполицияКрасногоровка