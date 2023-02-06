На Донбассе мужчина бросил гранату в продавца возле магазина: есть погибший и раненые

В понедельник, 6 февраля, в Красногоровке (Донецкая область) мужчина бросил гранату в сторону продавца молочной продукции. В результате один человек погиб, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

У магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем. Мужчина обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не удовлетворившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

"В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчину задержали и решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам.