На Донбасі бойовики стріляли поблизу Зайцевого

На Донбасі 29 серпня збройні формування Російської Федерації двічі порушили перемир'я. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

А по обіді, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

"Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - зазначили .

Від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських військових немає бойових втрат і поранень.

Нагадаємо, 28 серпня бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі загинув 21 бойовик.