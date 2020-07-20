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Домінікана ввела надзвичайний стан через коронавірус

Санта-Домінго, Понеділок 20 липня 2020 22:21
Домінікана ввела надзвичайний стан через коронавірус
Фото: людина в масці на пляжі (flickr.com alainrempfer)
Автор: Роман Калиниченко

Надзвичайний стан запровадили на 45 днів

Домініканська Республіка оголосила надзвичайний стан у зв'язку зі зростанням випадків коронавірусу. НС триватиме півтора місяця.

Про це повідомляє CNN.

Відповідний указ підписав сьогодні президент країни Даніло Медіна. У документі вказується, що НС вводиться на 45 днів "у зв'язку зі збільшенням передачі COVID-19 і для запобігання переповнення державної та приватної системи охорони здоров'я".

Які конкретно додаткові заходи будуть введені в зазначений період - не повідомляється. Напередодні влада Домінікани оголосила про закриття пляжів по всій країні, щоб забезпечити соціальне дистанціювання.

Останні дні на Домінікані реєструють понад 1000 випадків коронавірусу щодня. Зростання захворюваності почалося на початку літа.

На цей час відомо про майже 54 тисячі хворих у країні. Від інфекції померли 993 людини, ще 25,5 тисяч пацієнтів змогли одужати.

Нагадаємо, раніше надзвичайний стан через зростання випадків коронавірусу ввели в столиці Сербії Белграді.

Також повідомлялося про рішення Вірменії продовжити НС вчетверте до 12 серпня.

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