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Доминантный слэм-данк ветерана "Денвера" пристыдил "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Джефф Грин (справа) оформил эффектный данк (latimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Денвер Наггетс" Джефф Грин возглавил хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

36-летний американец покорил эпизодом на исходе стартовой четверти второго матча против "Лейкерс". Ветеран устроил сольный проход с собственной половины площадки и эффектно вонзил мяч сверху. Пятерка калифорнийцев исполнила роль статистов.

Стараниями партнеров Грина по команде "Денвер" одержал непростую победу (108:103). Теперь в финальной серии Западной конференции "Наггетс" имеют гандикап (2:0). Следующие два поединка сыграют в Лос-Анджелесе.

Сам Грин провел на паркете около 15 минут. За отведенное время он успел набрать только 2 очка и сделал 2 подбора. Самым результативным в матче стал его одноклубник Джамал Мюррей (37 пунктов).

Кто такой Джефф Грин

Уроженец штата Мэриленд, на студенческом уровне выступал за "Джорджтаун Хойяс". Выбран под пятым номером драфта НБА-2007 "Бостоном".

"Селтикс" сразу обменяли форварда в "Сиэтл". После сезона 2007/08 вместе с "Суперсоникс" переехал в Оклахому. В рядах "Тандер" провел 2,5 года и наконец-то оказался в "Бостоне". Позже защищал цвета "Мемфиса", "Клипперс", "Орландо", "Кливленда", "Вашингтона", "Юты", "Хьюстона" и "Бруклина".

В "Денвер" перебрался перед сезоном 2021/22. В нынешней кампании получил роль резервиста команды.

К слову, ранее "Сан-Антонио" выиграл драфт-лотерею НБА в Иллинойсе.

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