У будинку папи Римського виявили коронавірус

У резиденції папи Римського - Будинку Святої Марти - зареєстровано один випадок зараження коронавірусом. Захворілу людину ізолювали разом з тими, з ким він контактував.

Про це повідомив глава служби друку Святого престолу Маттео Бруні, пише Vatican News.

Зазначається, що носій вірусу є безсимптомним хворим.

"Хворий, який зараз є безсимптомним, був направлений в ізоляцію, як і інші особи, що вступали з ним у безпосередній контакт. Він тимчасово виїхав з Дому Святої Марти, де зазвичай проживає", - сказав офіційний представник Ватикану.

Зараз коронавірусом у Ватикані заражені близько 10 осіб. Днями три людини одужали.

Також РБК-Україна писало, що папа Римський Франциск закликав до миру на Кавказі. Він закликав Вірменію та Азербайджан відмовитися від силових засобів врегулювання будь-яких розбіжностей в ситуації в Нагірному Карабасі.

Крім цього, раніше папа Римський Франциск відмовив у аудієнції держсекретареві США Майку Помпео. У Ватикані вважають, що американська влада хоче втягнути католицьку церкву в передвиборну кампанію.