Домашнее насилие. Полиция рассказала о самых распространенных видах и как противостоять

Конфликты и недоразумения случаются в любой семье, но иногда они становятся угрожающими для физического и психологического здоровья человека. Домашнее насилие - это проблема, которая остается актуальной в современном обществе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию.
Правоохранители отмечают, что домашнее насилие - это не только побои или изнасилования. Это и оскорбления и унижения, запрет на работу либо контроль семейного бюджета.
"Его совершают сознательно. Состояние алкогольного или наркотического опьянения не оправдывает его совершение!", - добавили в полиции.
Домашнее насилие бывает не только физическим, но и психологическим, экономическим и сексуальным. Жертвами могут быть женщины, мужчины, дети, а также пожилые люди. Однако эта проблема часто остается в тени, поскольку многие случаи остаются скрытыми.
Лишение человека жилья, пищи, одежды, иного имущества, средств или документов, использование финансового преимущества - это экономическое насилие.
Экономическое насилие часто трудно прекратить, поскольку жертва полностью лишена ресурсов для самостоятельной жизни и зависима от помощи посторонних.
Если вы стали очевидцем домашнего насилия, прежде чем вмешиваться в конфликт, спросите себя, безопасно ли это. Если ситуация опасна и остра, не вмешивайтесь напрямую - позвоните по любому из этих номеров:
Напомним, мы писали, что в Верховной раде зарегистрирован проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза по совершению мобинга на работе.
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