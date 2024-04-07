Домашнее насилие. Полиция рассказала о самых распространенных видах и как противостоять

Правоохранители отмечают, что домашнее насилие - это не только побои или изнасилования. Это и оскорбления и унижения, запрет на работу либо контроль семейного бюджета.

"Его совершают сознательно. Состояние алкогольного или наркотического опьянения не оправдывает его совершение!", - добавили в полиции.

Домашнее насилие бывает не только физическим, но и психологическим, экономическим и сексуальным. Жертвами могут быть женщины, мужчины, дети, а также пожилые люди. Однако эта проблема часто остается в тени, поскольку многие случаи остаются скрытыми.

Признаки, которые могут указать вам на то, что человек испытывает домашнее насилие

систематические кровоподтеки, порезы, травмы, которые человек скрывает или рассказывает, как получил их в быту:

изоляция человека от друзей и родных;

депрессия, тревожность, расстройства сна;

резкое изменение поведения;

потеря интереса к делам, которые раньше доставляли удовольствие.

Лишение человека жилья, пищи, одежды, иного имущества, средств или документов, использование финансового преимущества - это экономическое насилие.

Основные признаки экономического насилия

контроль за деньгами другого человека;

ограничение доступа другого человека к пользованию общей собственностью; манипуляция правом собственности как преимуществом одного члена семьи над другим;

угрозы жертве потерять средства, собственность или личные вещи в случае непослушания;

ограничение права другого человека обучаться или работать;

принуждение к занятию проституцией, попрошайничеством, воровством;

отнятие у жертвы средств или документов;

принуждение передать право собственности на движимое и недвижимое имущество жертвы;

унижение жертвы и психологическое давление из-за превосходства в материальной собственности;

манипулирование мнениями и желаниями жертвы способом отнятия у нее материальных ресурсов и пищи.

Экономическое насилие часто трудно прекратить, поскольку жертва полностью лишена ресурсов для самостоятельной жизни и зависима от помощи посторонних.

Проявления экономического насилия в отношении детей

ребенку приходится находить деньги у посторонних, самостоятельно зарабатывать вместо того, чтобы учиться в школе; воровать, потому что не хватает на необходимые вещи или еду;

родители или опекуны давят на ребенка - портят, выбрасывают или отбирают у ребенка вещи (игрушки, одежду и т.п.);

ребенка заставляют работать на кого-либо или отдавать взрослым карманные или подаренные деньги (личные вещи);

над ребенком осуществляют контроль, ограничивая его доступ к пище;

взрослые принуждают ребенка к нищенству, воровству или проституции;

как способ наказания - родители заставляют ребенка работать;

родители отказываются предоставлять ребенку средства на образование или необходимые образовательные материалы;

родители заставляют ребенка действовать по их желанию, в то же время угрожают потерей жилья, еды или личных вещей.

Если вы стали очевидцем домашнего насилия, прежде чем вмешиваться в конфликт, спросите себя, безопасно ли это. Если ситуация опасна и остра, не вмешивайтесь напрямую - позвоните по любому из этих номеров: