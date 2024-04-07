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Домашнее насилие. Полиция рассказала о самых распространенных видах и как противостоять

Фото: полиция рассказала о самых распространенных видах домашнего насилия (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Конфликты и недоразумения случаются в любой семье, но иногда они становятся угрожающими для физического и психологического здоровья человека. Домашнее насилие - это проблема, которая остается актуальной в современном обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию.

Правоохранители отмечают, что домашнее насилие - это не только побои или изнасилования. Это и оскорбления и унижения, запрет на работу либо контроль семейного бюджета.

"Его совершают сознательно. Состояние алкогольного или наркотического опьянения не оправдывает его совершение!", - добавили в полиции.

Домашнее насилие бывает не только физическим, но и психологическим, экономическим и сексуальным. Жертвами могут быть женщины, мужчины, дети, а также пожилые люди. Однако эта проблема часто остается в тени, поскольку многие случаи остаются скрытыми.

Признаки, которые могут указать вам на то, что человек испытывает домашнее насилие

  • систематические кровоподтеки, порезы, травмы, которые человек скрывает или рассказывает, как получил их в быту:
  • изоляция человека от друзей и родных;
  • депрессия, тревожность, расстройства сна;
  • резкое изменение поведения;
  • потеря интереса к делам, которые раньше доставляли удовольствие.

Лишение человека жилья, пищи, одежды, иного имущества, средств или документов, использование финансового преимущества - это экономическое насилие.

Основные признаки экономического насилия

  • контроль за деньгами другого человека;
  • ограничение доступа другого человека к пользованию общей собственностью; манипуляция правом собственности как преимуществом одного члена семьи над другим;
  • угрозы жертве потерять средства, собственность или личные вещи в случае непослушания;
  • ограничение права другого человека обучаться или работать;
  • принуждение к занятию проституцией, попрошайничеством, воровством;
  • отнятие у жертвы средств или документов;
  • принуждение передать право собственности на движимое и недвижимое имущество жертвы;
  • унижение жертвы и психологическое давление из-за превосходства в материальной собственности;
  • манипулирование мнениями и желаниями жертвы способом отнятия у нее материальных ресурсов и пищи.

Экономическое насилие часто трудно прекратить, поскольку жертва полностью лишена ресурсов для самостоятельной жизни и зависима от помощи посторонних.

Проявления экономического насилия в отношении детей

  • ребенку приходится находить деньги у посторонних, самостоятельно зарабатывать вместо того, чтобы учиться в школе; воровать, потому что не хватает на необходимые вещи или еду;
  • родители или опекуны давят на ребенка - портят, выбрасывают или отбирают у ребенка вещи (игрушки, одежду и т.п.);
  • ребенка заставляют работать на кого-либо или отдавать взрослым карманные или подаренные деньги (личные вещи);
  • над ребенком осуществляют контроль, ограничивая его доступ к пище;
  • взрослые принуждают ребенка к нищенству, воровству или проституции;
  • как способ наказания - родители заставляют ребенка работать;
  • родители отказываются предоставлять ребенку средства на образование или необходимые образовательные материалы;
  • родители заставляют ребенка действовать по их желанию, в то же время угрожают потерей жилья, еды или личных вещей.

Если вы стали очевидцем домашнего насилия, прежде чем вмешиваться в конфликт, спросите себя, безопасно ли это. Если ситуация опасна и остра, не вмешивайтесь напрямую - позвоните по любому из этих номеров:

  • Национальная полиция Украины: 102
  • Правительственная горячая линия: 15-47
  • Бесплатная правовая помощь: 0-800-213-103
  • Чатбот МВД https://t.me/police_helpbot действует в мессенджере Telegram.

Напомним, мы писали, что в Верховной раде зарегистрирован проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза по совершению мобинга на работе.

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