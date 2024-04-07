Домашнее насилие. Полиция рассказала о самых распространенных видах и как противостоять
Конфликты и недоразумения случаются в любой семье, но иногда они становятся угрожающими для физического и психологического здоровья человека. Домашнее насилие - это проблема, которая остается актуальной в современном обществе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию.
Правоохранители отмечают, что домашнее насилие - это не только побои или изнасилования. Это и оскорбления и унижения, запрет на работу либо контроль семейного бюджета.
"Его совершают сознательно. Состояние алкогольного или наркотического опьянения не оправдывает его совершение!", - добавили в полиции.
Домашнее насилие бывает не только физическим, но и психологическим, экономическим и сексуальным. Жертвами могут быть женщины, мужчины, дети, а также пожилые люди. Однако эта проблема часто остается в тени, поскольку многие случаи остаются скрытыми.
Признаки, которые могут указать вам на то, что человек испытывает домашнее насилие
- систематические кровоподтеки, порезы, травмы, которые человек скрывает или рассказывает, как получил их в быту:
- изоляция человека от друзей и родных;
- депрессия, тревожность, расстройства сна;
- резкое изменение поведения;
- потеря интереса к делам, которые раньше доставляли удовольствие.
Лишение человека жилья, пищи, одежды, иного имущества, средств или документов, использование финансового преимущества - это экономическое насилие.
Основные признаки экономического насилия
- контроль за деньгами другого человека;
- ограничение доступа другого человека к пользованию общей собственностью; манипуляция правом собственности как преимуществом одного члена семьи над другим;
- угрозы жертве потерять средства, собственность или личные вещи в случае непослушания;
- ограничение права другого человека обучаться или работать;
- принуждение к занятию проституцией, попрошайничеством, воровством;
- отнятие у жертвы средств или документов;
- принуждение передать право собственности на движимое и недвижимое имущество жертвы;
- унижение жертвы и психологическое давление из-за превосходства в материальной собственности;
- манипулирование мнениями и желаниями жертвы способом отнятия у нее материальных ресурсов и пищи.
Экономическое насилие часто трудно прекратить, поскольку жертва полностью лишена ресурсов для самостоятельной жизни и зависима от помощи посторонних.
Проявления экономического насилия в отношении детей
- ребенку приходится находить деньги у посторонних, самостоятельно зарабатывать вместо того, чтобы учиться в школе; воровать, потому что не хватает на необходимые вещи или еду;
- родители или опекуны давят на ребенка - портят, выбрасывают или отбирают у ребенка вещи (игрушки, одежду и т.п.);
- ребенка заставляют работать на кого-либо или отдавать взрослым карманные или подаренные деньги (личные вещи);
- над ребенком осуществляют контроль, ограничивая его доступ к пище;
- взрослые принуждают ребенка к нищенству, воровству или проституции;
- как способ наказания - родители заставляют ребенка работать;
- родители отказываются предоставлять ребенку средства на образование или необходимые образовательные материалы;
- родители заставляют ребенка действовать по их желанию, в то же время угрожают потерей жилья, еды или личных вещей.
Если вы стали очевидцем домашнего насилия, прежде чем вмешиваться в конфликт, спросите себя, безопасно ли это. Если ситуация опасна и остра, не вмешивайтесь напрямую - позвоните по любому из этих номеров:
- Национальная полиция Украины: 102
- Правительственная горячая линия: 15-47
- Бесплатная правовая помощь: 0-800-213-103
- Чатбот МВД https://t.me/police_helpbot действует в мессенджере Telegram.
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