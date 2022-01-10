Для дому та офісу. Як нові інтерактивні панелі Flip від Samsung замінюють проектор, ТВ і фліпчарт

Цього року компанія Samsung Electronics представила нове покоління інтерактивних панелей Flip для використання в школах, університетах та офісах.

Розбираємося, в чому перевага новинок і в яких ситуаціях інтерактивні панелі незамінні.

Samsung Flip 55" – краще рішення для офісних міттінгів

Інтерактивна офісна панель Samsung Flip 55" покликана замінити застарілі маркерні дошки та класичні паперові фліпчарти. З цим девайсом вам більше не потрібно перегортати папір або бояться, що щось зітреться. За вас все зробить інтерактивний фліпчарт Samsung. Він не тільки збереже замітки, роздрукує і розішле збережений файл, але і допоможе впоратися з іншими поширеними труднощами, що виникають в компаніях при організації та проведенні нарад, колів або конференцій.

Управління Samsung Flip 55" інтуїтивно зрозуміле і зроблено так, щоб досвід використання фліпчарт був таким же, як і у випадку з "паперовою", "маркерною" або навіть класичною крейдяною дошкою. Наприклад, можна провести пальцем або долонею по екрану, щоб стерти замітку. Водночас інтерактивна панель відкриває ще й додаткові можливості для генерації цінних ідей.

На відміну від своїх попередників, новий Samsung Flip 55" дозволяє з легкістю ділитися результатами, додавати примітки, переміщати фрагменти та навіть користуватися пошуком, а головне — писати й малювати декільком користувачам одночасно.

Зручна підставка на коліщатках дозволяє без зусиль переміщати інтерактивну панель, перетворюючи будь-який кабінет в кімнату для нарад, що, безумовно потрапляє в тренди ергономіки, і стане в пригоді компаніям з дефіцитом офісного простору.

Завдяки можливості одночасної роботи декількох користувачів до чотирьох учасників зустрічі можуть робити позначки, писати й малювати на інтерактивній панелі, використовуючи пальці або двосторонні ручки. При цьому кожен може налаштувати свій власний стиль, щоб результати було легко читати на дисплеї з роздільною здатністю UHD.

Для додаткової інтерактивності Samsung Flip 55" має цілий набір портів і бездротових інтерфейсів для підключення зовнішніх пристроїв. Вбудовані функції спільного використання екрану дозволяють з легкістю транслювати контент на підключені ПК, смартфони та планшети без затримок і втрати якості зображення. Так само легко і просто користувачі можуть імпортувати свої локальні файли на дисплей фліпчарту, представляючи свої ідеї колегам.

Фліпчарт може працювати як в портретній, так і в горизонтальній орієнтації. Просте регулювання підставки по висоті дозволяє завжди по максимуму використовувати робочий простір. За необхідності фліпчарт можна зняти з підставки й закріпити на стіні за допомогою підвісу в комплекті.

Коли нарада закінчена, Samsung Flip 55" зберігає весь контент в центральній базі даних. Система безпеки з парольним захистом збереже конфіденційність, відкриваючи доступ тільки користувачам, які мають відповідні повноваження. Після введення пароля організатор і учасники зустрічі можуть завантажити контент і відправити його електронною поштою або на друк. Результати можна також зберегти через USB порт на флешку або інший зовнішній накопичувач.

Незабаром після прем'єри на CES 2018 і початку продажів в США і Європі Samsung планує представити цифровий фліпчарт по всьому світу. Пристрій буде доступний в онлайнових магазинах, у постачальників офісних меблів і оздоблювальних матеріалів, а також у традиційних постачальників дисплеїв для корпоративних замовників.

Samsung Flip 65": більше і функціональніше

Крім базової моделі, Samsung Flip представлений також в 65-дюймовому форматі. Його сенсорний дисплей відрізняється швидким відгуком, завдяки якому командна робота з використанням пристрою стає ще ефективніше, а 65-дюймовий екран ідеально підходить для великих конференц-залів і переговорних кімнат.

Для цієї моделі Samsung додатково представила настінне кріплення без зазору (No Gap Wall Mount), яке дозволяє позбутися від простору між інтерактивною панеллю і стіною, що робить Flip 65" візуально більш естетичним.

Для даної моделі також доступний режим Brush, який підтримує роботу інтерактивної панелі з маркерами різної товщини, завдяки чому інструментом "кисть" можна створити будь-яке зображення, як якщо його писали справжньою пензлем на папері. Крім того, режими малювання аквареллю та олійними фарбами дозволяють домогтися різних стилів і текстур, а змішання відтінків забезпечує насичену колірну палітру.

Нарешті, віддалене управління і робота в хмарі за допомогою популярних інструментів Office365, OneDrive і Remote Desktop, дозволяють дистанційно продовжувати спільну роботу з Flip 65" і підключати до проекту навіть тих співробітників, які знаходяться поза офісом.

Samsung Flip 85" – незамінний для навчання

Samsung Flip 85" ідеально підходить для навчання, що особливо актуально в умовах стрімкої цифровізації цієї сфери. Він полегшує роботу вчителя, дозволяючи виконувати будь-які завдання, від спільної творчості на уроках малювання до редагування зображень і створення фонових заміток. На інтерактивній панелі доступні різні шаблони та інструменти, від розкладів до календарів-графіків і стратегічних дощок.

Універсальні можливості підключення (USB / HDMI / DP / NFC) і роз'єм OPS підтримують різні рішення для освіти, включаючи персональні пристрої викладача, а також стороннє ПЗ. При необхідності вчитель може підключити смартфон, планшет або ПК до Flip за допомогою функції Touch Out, щоб керувати контентом на дисплеї в режимі реального часу з будь-якого місця в класі. Всі зміни контенту на екрані Flip 85" або особистого гаджета автоматично відображаються на іншому пристрою.

Великоформатний дисплей з роздільною здатністю UHD забезпечує ефект повного занурення в освітній контент, а також володіє такими функціями, як одночасне письмо для 10 осіб, синхронізація зі смартфонами, планшетами або ПК користувачів в один дотик, розширені можливості редагування зображень і блокування шестизначним кодом для надійного захисту даних.

Після завершення заняття викладач може переслати учням цифрове резюме уроку, що включає весь важливий контент, який відображався на інтерактивній панелі. Інформація зберігається в режимі реального часу. Samsung Flip 85" можна придбати в офіційних дистриб'юторів компанії.

Samsung Flip 75" – нові сценарії користування

Flip 75" перетворює клас шляхом інтерактивного навчання, надаючи викладачам ресурси, необхідні для створення ефективних і сучасних уроків. Завдяки більшій кількості програмного забезпечення та можливостей підключення, а також інтуїтивно зрозумілим функціям взаємодії Flip 75" створює захоплююче середовище навчання.

Взаємодії інтуїтивно збудовані для вирішення і створення проблем. Використовуйте будь-який об'єкт поруч з вами, щоб втілити свої ідеї в життя. Flip 75" розрізняє вхідні дані від тонких і товстих об'єктів для імітації письма або виділення на екрані. Або просто зітріть вміст пальцем або долонею.

Фішка моделі – антимікробне покриття, яке дозволяє Samsung Flip 75" пригнічувати ріст мікробів. Крім того, в Samsung врахували ймовірність нещасних випадків з девайсом. Щоб захистити учнів і викладачів, екран Flip 75" обгорнутий спеціальною небиткою плівкою, що гарантує, що інтерактивна панель залишиться неушкодженою в разі поломки.

Також Samsung тісно співпрацював з Boxlight, провідним постачальником освітніх рішень в США, щоб надати повністю оптимізоване та інноваційне освітнє програмне забезпечення безпосередньо для Flip 75". Викладачі зможуть отримати доступ до великого каталогу універсального навчального контенту Boxlight для безпроблемного планування уроків.

Flip 75" пропонує кілька варіантів підключення, включаючи USB, HDMI, DP і OPS, а також бездротове спільне використання інтерактивної панелі, щоб викладачі могли легко підключати будь-який пристрій для доступу до свого контенту. Завдяки підтримці веб-браузера викладачі можуть також отримувати навчальні матеріали в Інтернеті безпосередньо через Flip 75".