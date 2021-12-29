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Повинні допомогти собі та іншим: Німеччина пожертвує 75 млн доз вакцин в 2022 році

Автор: Сергій Пишкін

Новий уряд Німеччини планує пожертвувати біднішим країнам щонайменше 75 млн доз у 2022 році. Попередній план у 100 млн доз у 2021 році - країна виконала.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DPA.

За словами міністра розвитку Свенья Шульце, новий уряд країни не планує зупинятися на досягнутому, щодо допомоги іншим країнам.

"Але ми не маємо зупинятися на досягнутому. Наступного року ми плануємо пожертвувати як мінімум 75 мільйонів доз", - відзначила Шульце.

Водночас міністр зауважила, що пожертвування не повинно відбуватися за рахунок щеплення громадян Німеччини.

"Ми впораємося як із забезпеченням власного населення, так і із забезпеченням найбідніших країн", - додала міністр.

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Германия