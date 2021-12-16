Долар стабілізувався: курс на 17 грудня

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,1929 гривень за 1 долар (-0,0031). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,196 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 17 грудня

Таким чином, офіційний курс другий день поспіль триматиметься вище 27 гривень за долар.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

На відкритті міжбанку долар порівняно із закриттям попередньої сесії трохи опустився, торгуючись на позначці 27,17 гривень. За півгодини до закінчення торгів курс долара знаходиться на рівні 27,19 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані виданням банкіри, курс долара в 2022 році буде перебувати в коридорі 26-28 гривень. При цьому він буде залежати відразу від декількох факторів.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках".