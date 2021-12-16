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Долар стабілізувався: курс на 17 грудня

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 16:40
Долар стабілізувався: курс на 17 грудня Фото: долар стабілізувався на рівні вище 27 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. У порівнянні з попереднім банківським днем він не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,1929 гривень за 1 долар (-0,0031). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,196 гривень за 1 долар.

Долар стабілізувався: курс на 17 грудня

Фото: курс валют на 17 грудня

Таким чином, офіційний курс другий день поспіль триматиметься вище 27 гривень за долар.

Долар стабілізувався: курс на 17 грудня

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

На відкритті міжбанку долар порівняно із закриттям попередньої сесії трохи опустився, торгуючись на позначці 27,17 гривень. За півгодини до закінчення торгів курс долара знаходиться на рівні 27,19 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані виданням банкіри, курс долара в 2022 році буде перебувати в коридорі 26-28 гривень. При цьому він буде залежати відразу від декількох факторів.

Детальніше в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках".

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