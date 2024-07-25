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Доврачебная помощь при кровотечении: виды и способы остановки

Фото: виды кровотечений и методы их остановки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже не первый год Российская Федерация ежедневно обстреливает гражданские города Украины. Знание домедицинской помощи может спасти не только вашу жизнь, но и, возможно, жизнь ваших близких.

Подробнее о том, какие существуют виды кровотечений и как их устранить можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Базовые правила медицинской помощи

Умение оказать первую помощь - важный навык для каждого человека, однако в случае несчастного случая следует помнить о своей безопасности и максимально сохранять спокойствие.

"Прежде чем броситься на помощь, нужно убедиться, что нет опасности для вас", - подчеркнули в Национальной службе здоровья Украины.

Виды кровотечений

Есть немало состояний, которые могут быстро привести к гибели человека, и кровотечения являются одними из них.

Заметим, что кровотечения исходно делятся на внутренние и наружные.

В частности, внутренние кровотечения характеризуются:

  • бледностью кожных покровов;
  • частым слабым пульсом;
  • частым дыханием;
  • тошнотой, рвотой, жаждой;
  • тахикардией, снижением АД;

В случае выявления у пострадавшего вышеупомянутых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью к экстренной скорой помощи по номеру 103 или 112. До прибытия медиков можно приложить лед к месту повреждения, это может частично уменьшить кровотечение путем сужения сосудов.

Что касается наружных кровотечений, то их есть несколько видов.

В зависимости от анатомического строения и физиологических особенностей поврежденных сосудов кровотечения могут быть:

  • артериальная - артериальная кровь имеет красный цвет, вытекающий пульсирующей струей;

  • венозная - венозная кровь темного цвета, вытекающая непрерывно;

  • паренхиматозная - капиллярная кровь вытекает со всей поверхности раны;

  • капиллярность - паренхиматозное кровотечение возникает при повреждении внутренних органов, вытекает быстро большим количеством;

  • смешанными.

Первая помощь при кровотечении

Перед началом оказания помощи постороннему человеку следует помнить о своей безопасности, одним из главных правил перед началом оказания помощи является использование латексных перчаток, которые уберегут вас от заражения.

  • Если вы увидели, что у пострадавшего есть кровь - освободите поверхность раны от одежды или мелкого мусора.

  • Если в ране есть застрявшие обломки больших размеров - не трогайте их, чтобы не усилить кровотечение.

  • Наложите на рану стерильную повязку или чистую ткань. Плотно прижмите и не отпускайте, пока кровь не остановится.

  • Если повреждена концовка - поднимите ее выше уровня сердца. Не следует зажимать застрявший в ране предмет, чтобы не травмировать человека еще больше.

  • Если это возможно, положите человека на ковер или одеяло, чтобы тело не теряло тепло, успокойте его.

  • Наложите жгут, если кровотечение небезопасно для жизни и вы умеете это делать. Запишите время наложения жгута, чтобы сообщить врачам.

  • Позвоните 103 или самостоятельно доставьте пациента в медицинское учреждение как можно скорее.

 

При подготовке публикации использовалась информация НСЗУ, Винницкого национального медицинского университета.

Напомним, ранее мы писали, что лучше делать при боли в сердце.

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НСЗУМинистерство здравоохранения Украины