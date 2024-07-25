Доврачебная помощь при кровотечении: виды и способы остановки

Уже не первый год Российская Федерация ежедневно обстреливает гражданские города Украины. Знание домедицинской помощи может спасти не только вашу жизнь, но и, возможно, жизнь ваших близких.
Подробнее о том, какие существуют виды кровотечений и как их устранить можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Умение оказать первую помощь - важный навык для каждого человека, однако в случае несчастного случая следует помнить о своей безопасности и максимально сохранять спокойствие.
"Прежде чем броситься на помощь, нужно убедиться, что нет опасности для вас", - подчеркнули в Национальной службе здоровья Украины.
Есть немало состояний, которые могут быстро привести к гибели человека, и кровотечения являются одними из них.
Заметим, что кровотечения исходно делятся на внутренние и наружные.
В случае выявления у пострадавшего вышеупомянутых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью к экстренной скорой помощи по номеру 103 или 112. До прибытия медиков можно приложить лед к месту повреждения, это может частично уменьшить кровотечение путем сужения сосудов.
В зависимости от анатомического строения и физиологических особенностей поврежденных сосудов кровотечения могут быть:
артериальная - артериальная кровь имеет красный цвет, вытекающий пульсирующей струей;
венозная - венозная кровь темного цвета, вытекающая непрерывно;
паренхиматозная - капиллярная кровь вытекает со всей поверхности раны;
капиллярность - паренхиматозное кровотечение возникает при повреждении внутренних органов, вытекает быстро большим количеством;
смешанными.
Перед началом оказания помощи постороннему человеку следует помнить о своей безопасности, одним из главных правил перед началом оказания помощи является использование латексных перчаток, которые уберегут вас от заражения.
Если вы увидели, что у пострадавшего есть кровь - освободите поверхность раны от одежды или мелкого мусора.
Если в ране есть застрявшие обломки больших размеров - не трогайте их, чтобы не усилить кровотечение.
Наложите на рану стерильную повязку или чистую ткань. Плотно прижмите и не отпускайте, пока кровь не остановится.
Если повреждена концовка - поднимите ее выше уровня сердца. Не следует зажимать застрявший в ране предмет, чтобы не травмировать человека еще больше.
Если это возможно, положите человека на ковер или одеяло, чтобы тело не теряло тепло, успокойте его.
Наложите жгут, если кровотечение небезопасно для жизни и вы умеете это делать. Запишите время наложения жгута, чтобы сообщить врачам.
Позвоните 103 или самостоятельно доставьте пациента в медицинское учреждение как можно скорее.
При подготовке публикации использовалась информация НСЗУ, Винницкого национального медицинского университета.
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